भारत ने तीसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त

भारत ने तीसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 14 रन से हराते हुए सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 223 रन बनाए। मेजबान टीम से अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद 209/7 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
भारत से संजू सैमसन (3) के जल्दी आउट होने के बाद अभिषेक (69) और ईशान किशन (37) ने पारी को संभाला।
इसके बाद तिलक वर्मा (28), नितीश रेड्डी (21) और अक्षर पटेल (20) ने मिलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया।
जवाब में शाई होप (5) भी जल्दी आउट हुए।
इसके बाद शिमरोन हेटमायर (43) और कामिल पूरन (42) ने पारी को संभाला। आखिर में शेरफेन रदरफोर्ड (32) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
अभिषेक
अभिषेक ने पूरे किए 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन
अभिषेक ने 30 गेंदों में 69 रन बनाए और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन पूरे किए।
अभिषेक ने अपने 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए 1,024 गेंदों का सहारा लिया।
वह गेंदों के लिहाज से सबसे तेज इस आंकड़े को छूने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने सूर्यकुमार यादव का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1,164 गेंदों में ये आंकड़ा पार किया था।
ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच (1,283 गेंदों) इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
छक्के
एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के वाले बल्लेबाज बने अभिषेक
अभिषेक के लिए 2026 अब तक शानदार बीता है।
इस साल उन्होंने अब तक 32 पारियों में 29.70 की औसत और 206.50 की स्ट्राइक रेट के साथ 921 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 68 छक्के भी लगाए हैं।
क्रिकबज के मुताबिक, वह एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि सूर्यकुमार ने भी 2022 में 68 छक्के लगाए थे।
जानकारी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक वाले भारतीय बल्लेबाज
क्रिकबज के अनुसार, अब अभिषेक के नाम वेस्टइंडीज के खिलाफ संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज अर्धशतक (18 गेंदों में) लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इस मामले में डेविड वॉर्नर और कॉलिन मुनरो की बराबरी की।
हेटमायर
हेटमायर ने बनाया ये रिकॉर्ड
हेटमायर ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। वह अपने अर्धशतक से चूक गए।
इस बीच वह वेस्टइंडीज की ओर से कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने 2026 में 19 पारियों में 36.11 की औसत और 179.53 की स्ट्राइक रेट के साथ 614 रन बनाए हैं। बता दें कि 2022 में निकोलस पूरन ने 582 रन बनाए थे।
अर्शदीप
अर्शदीप ने लिए 3 विकेट
अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में होप (5) को बोल्ड करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।
इसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड (32) और कीमो पॉल (10) को भी आउट किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 44 रन देते हुए 3 विकेट लिए।
अपनी तेज गति के लिए मशहूर मयंक यादव ने अपने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 34 रन दिए।
नितीश रेड्डी और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट चटकाए।