रोचक रहा मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने तीसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त

लेखन अंकित पसबोला 10:42 pm Oct 11, 202610:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 14 रन से हराते हुए सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 223 रन बनाए। मेजबान टीम से अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद 209/7 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।