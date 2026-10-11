अभिषेक शर्मा ने पूरे किए अपने 2,000 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: अभिषेक शर्मा ने लगाया अर्धशतक, पूरे किए अपने 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन

लेखन अंकित पसबोला 07:56 pm Oct 11, 202607:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 69 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 14वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 2,000 रन पूरे किए। उन्होंने होल्कर स्टेडियम में अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ये पारी खेली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।