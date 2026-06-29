टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इंग्लैंड के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में अपेक्षाकृत कमजोर आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 से हार गई थी। अब कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने उतरेगी। मजबूत इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। इस सीरीज में टीम को अपने गेंदबाजों से काफी उम्मीदें होंगी। आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं।
#1
हार्दिक पांड्या (21 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं। वह चोटिल होने के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2017 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 24.23 की औसत से 21 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/33 की रही है।
#2
युजवेंद्र चहल (16 विकेट)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। ये खिलाड़ी काफी समय से टीम से बाहर चल रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 2017 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 11 मुकाबले खेले और इसकी 11 पारियों में 21.12 की औसत से 16 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.04 की रही है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/25 का रहा है।
#3
वरुण चक्रवर्ती (15 विकेट)
तीसरे नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2025 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 13.46 की औसत से 15 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.18 की रही है। वरुण ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/24 का रहा है। वह इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।
#4
जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल (10-10 विकेट)
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर अक्षर पटेल सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह ने 6 मैच खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 11.50 की उम्दा औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 5.94 की रही है। अक्षर ने 10 मैचों की 9 पारियों में 23.40 की औसत से 10 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी 7.80 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/23 का रहा है।