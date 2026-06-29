हार्दिक पांड्या के आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इंग्लैंड के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 10:10 pm Jun 29, 202610:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में अपेक्षाकृत कमजोर आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 से हार गई थी। अब कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने उतरेगी। मजबूत इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। इस सीरीज में टीम को अपने गेंदबाजों से काफी उम्मीदें होंगी। आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं।