टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? आंकड़ों में जानिए

प्रदर्शन

भारत ने जीते अपने 3 मैच

भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराते हुए अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की थी। दूसरे मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से शिकस्त देते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। अपने तीसरे मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार मिली। इसके बाद अपने चौथे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया था। अपने 5वें मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली।