टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? आंकड़ों में जानिए

टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? आंकड़ों में जानिए
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ग्रुप स्टेज से आगे भी नहीं बढ़ सकी। यह लगातार दूसरा ऐसा टी-20 विश्व कप संस्करण रहा, जिसमें भारतीय टीम पहले दौर से हारकर बाहर हो गई। भारत ने अपने ग्रुप स्टेज के 2 अहम मैचों में हार का सामना किया। इस संस्करण में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
भारत ने जीते अपने 3 मैच
भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराते हुए अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की थी। दूसरे मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से शिकस्त देते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। अपने तीसरे मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार मिली। इसके बाद अपने चौथे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया था। अपने 5वें मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली।
अंक तालिका
अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही भारतीय टीम
ग्रुप-A से अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही थी और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई थी। इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 10 अंको के साथ शीर्ष पर रहते हुए और दक्षिण अफ्रीका ने 8 अंको के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। वहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर रही थी।
रन
इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन
भारतीय बल्लेबाजों में इस सीजन में स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रही। भारतीय उपकप्तान ने 5 पारियों में 41.00 की औसत और 140.41 की स्ट्राइक रेट से 205 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। भारतीय सलामी बल्लेबाज शफाली ने 35.80 की औसत और 151.69 की स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत ने 5 पारियों में 35.25 की औसत से 141 रन बनाए।
विकेट
इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट
श्री चरणी सबसे ज्यादा विकेट वाले भारतीय गेंदबाज रहे। उन्होंने 5 मैचों में 8.35 की औसत के साथ 14 विकेट चटकाए। उनके अलावा कोई अन्य भारतीय गेंदबाज 10 विकेट भी नहीं ले सके। दीप्ति शर्मा ने 5 पारियों में 19.14 की औसत से 7 विकेट चटकाए। उन्होंने 7.05 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। शफाली ने गेंदबाजी में भी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने 6.36 की इकॉनमी रेट के साथ 5 विकेट लिए।