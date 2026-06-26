टी-20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम द्वारा हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य

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भारत बनाम पाकिस्तान (लक्ष्य-150 रन, 2023)

भारत ने महिलाओं के टी-20 विश्व कप में सिर्फ एक बार 150 रन का लक्ष्य हासिल किया है। 2023 में केपटाउन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 149/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने जेमिमा रोड्रिगेज की 38 गेंदों में नाबाद 53 रन की बदौलत लक्ष्य हासिल किया था। उस मैच में शफाली ने 33 और ऋचा घोष ने नाबाद 31 रन बनाए थे।