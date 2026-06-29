हेनरिक मलान आयरलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से देंगे इस्तीफा, जानिए कारण

बयान

मलान ने क्या दिया बयान?

मलान ने कहा, "खिलाड़ियों, स्टाफ और आयरिश क्रिकेट समुदाय के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। हम मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक टी-20 विश्व कप जीत, अफगानिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट जीत, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली घरेलू टेस्ट जीत, भारत के खिलाफ घरेलू टी-20 सीरीज जीत और पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका को हराने के साथ टी-20 विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने पर बहुत गर्व के साथ पीछे मुड़कर देख सकते हैं।"