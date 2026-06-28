महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड से हारकर न्यूजीलैंड का सफर हुआ समाप्त

रिकॉर्ड्स

डैनी वायट-हॉज ने बनाए ये रिकॉर्ड्स

वायट-हॉज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 3 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। वह महिलाओं के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में चौथी सबसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। इस मामले में उनसे आगे स्मृति मंधाना (36), बेथ मूनी (31) और सूजी बेट्स (29) हैं। टी-20 विश्व कप इतिहास में वायट-हॉज का यह कुल 5वां, 50+ स्कोर है। इंग्लिश बल्लेबाजों में उनसे ज्यादा ऐसा सिर्फ चार्लोट एडवर्ड्स (7) कर चुकी हैं।