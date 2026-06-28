महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड से हारकर न्यूजीलैंड का सफर हुआ समाप्त
क्या है खबर?
महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 के 28वें मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया। केनिंगटन ओवल में खेले गए मैच में कीवी टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 163/6 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने डैनी वायट-हॉज की पारी (89*) की मदद से लक्ष्य हासिल किया। वहीं, इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड का सफर समाप्त हो गया।
लेखा-जोखा
इस तरह से रहा रोचक मुकाबला
न्यूजीलैंड से इसाबेला गेज (28) और अमेलिया केर (42) ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। इसके बाद सोफी डिवाइन ने 14 गेंदों में 30 रन और सूजी बेट्स ने 13 गेंदों में 19 रन की पारियां खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड ने एमी जोंस (17) के आउट होने के बाद डैनी वायट-हॉज और सोफिया डंकले (49*) की पारियों की मदद से लक्ष्य हासिल किया।
डिवाइन
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी डिवाइन
डिवाइन ने 14 गेंदों में 1 चौका और 3 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। इस बीच वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी। उनके नाम इस प्रारूप में अब तक 134 छक्के हो गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की डिआंड्रा डोटिन (134 छक्के) की बराबरी की है। इस सूची में तीसरे स्थान पर श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू (102 छक्के) हैं।
अर्धशतक
डैनी वायट-हॉज ने लगाया अर्धशतक
लक्ष्य का पीछा करते हुए डैनी वायट-हॉज ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एमी जोन्स के साथ पहले विकेट के लिए 36 रन भी जोड़े। इसके बाद उन्होंने डंकले के साथ मिलकर 80 गेंदों में 128 रन की अटूट साझेदारी निभाई। इंग्लैंड को जीत दिलाने वाली वायट-हॉज 53 गेंदों में 89 रन बनाकर नाबाद रही। डंकले ने 38 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 49 रन बनाए।
रिकॉर्ड्स
डैनी वायट-हॉज ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
वायट-हॉज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 3 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। वह महिलाओं के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में चौथी सबसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। इस मामले में उनसे आगे स्मृति मंधाना (36), बेथ मूनी (31) और सूजी बेट्स (29) हैं। टी-20 विश्व कप इतिहास में वायट-हॉज का यह कुल 5वां, 50+ स्कोर है। इंग्लिश बल्लेबाजों में उनसे ज्यादा ऐसा सिर्फ चार्लोट एडवर्ड्स (7) कर चुकी हैं।
जानकारी
इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश
इंग्लैंड ने अपने ग्रुप-B के सभी 5 मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस ग्रुप से वेस्टइंडीज ने 3 जीत के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, न्यूजीलैंड सिर्फ 2 मैच ही जीत सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई।