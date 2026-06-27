सोशल मीडिया पर चल रही है हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की शादी की चर्चा

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने कर ली शादी? सोशल मीडिया पोस्ट से मिले संकेत

लेखन भारत शर्मा 04:00 pm Jun 27, 202604:00 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड मॉडल महिका शर्मा सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर के बाद अटकलों का विषय बन गए हैं। इस तस्वीर के आने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। हालांकि, इस तस्वीर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी शादि के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा सकता है। आइए पूरा मामला जानते हैं।