देवदत्त पडिक्कल अपना 10वां प्रथम श्रेणी शतक जड़ने से चूके, जानिए उनके आंकड़े

करियर

कैसा रहा है पडिक्कल का प्रथम श्रेणी करियर?

पडिक्कल ने 2018 में अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। वह अब तक 56 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 93 पारियों में 42 से अधिक की औसत और लगभग 60 की स्ट्राइक रेट से 3,800 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 21 अर्धशतकों के अलावा 9 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 232 रन का रहा है। वह भारत के लिए 2 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने एक अर्धशतक बनाया है।