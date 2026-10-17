इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले कोच

MI के साथ जयवर्धने का पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा, जो कि काफी सफल साबित हुआ था।

इस अंतराल में MI ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2017, 2019 और 2020 में IPL के खिताब जीते थे।

इसके बाद जयवर्धने ने 2024 से 2026 तक अपने दूसरे कार्यकाल में काम किया। हालांकि, पिछले 3 संस्करणों में MI की टीम खिताब नहीं जीत सकी थी।

2024 और 2026 में तो MI प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी थी।