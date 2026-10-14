आयुष म्हात्रे चोटिल हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

रणजी ट्रॉफी से बाहर हुए आयुष म्हात्रे, चोट के कारण 2 महीने तक नहीं खेल सकेंगे

लेखन आदर्श कुमार 11:23 am Oct 14, 202611:23 am

क्या है खबर?

मुंबई क्रिकेट टीम के उपकप्तान आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग में ग्रेड-4 की चोट के कारण करीब 2 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ मुंबई के पहले रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हिस्सा लिया था। इस मैच में मुंबई ने पारी और 156 रन से जीत दर्ज की। हालांकि, गंभीर चोट के कारण म्हात्रे अब आगामी मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। पहले भी यह खिलाड़ी चोट के कारण परेशान रहा है।