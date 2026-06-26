अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 11वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में पूरा किया। आयरलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही मुकाबले में पचासा जड़ दिया। भारतीय टीम 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही अभिषेक की पारी
अभिषेक ने 20 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 250 की रही। भारतीय शीर्षक्रम में उनको छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। संजू सैमसन (5 रन), ईशान किशन (1 रन), कप्तान श्रेयस अय्यर (3) और तिलक वर्मा (19 रन) सस्ते में पवेलियन लौट गए। अभिषेक को लियाम मैकार्थी ने आउट किया।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
अभिषेक ने 2 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उनके नाम अब ऐसे 3 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव ने यह कारनामा 2 बार किया था। इतना ही नहीं, अभिषेक ने 5वीं बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा है, जो किसी भी पूर्ण सदस्य देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है।
करियर
ऐसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
अभिषेक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक 47 मैच खेले हैं और इसकी 46 पारियों में 33.81 की औसत से 1,488 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 192 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (288) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।