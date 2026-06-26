अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 08:59 pm Jun 26, 202608:59 pm

क्या है खबर?

आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 11वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में पूरा किया। आयरलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही मुकाबले में पचासा जड़ दिया। भारतीय टीम 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।