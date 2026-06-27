अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ हार दी प्रतिक्रिया, कहा- परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढल पाए

मुकाबला

आयरलैंड ने किस तरह दर्ज की जीत?

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आयरलैंड के लिए कप्तान लोर्कन टकर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। वहीं, गैरेथ डेलानी ने 32 गेंदों में 49 रन बनाए। आयरलैंड ने 20 ओवर में 182/9 का स्कोर बनाया। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। जवाब में अभिषेक (50) को छोड़कर और कोई भी भारतीय बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। टीम 20 ओवर में 148 रन ही बना पाई। मैथ्यू होलार्ड ने 3 विकेट चटकाए।