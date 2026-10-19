अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में बना सकते हैं ये 3 बड़े रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में बना सकते हैं ये 3 बड़े रिकॉर्ड
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में मेजबान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। हमेशा की तरह, इस चुनौतीपूर्ण सीरीज में भारत की सबसे बड़ी ताकत विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा होंगे। सबसे अधिक स्ट्राइक रेट वाले अभिषेक इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वे 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।
#1
अभिषेक हासिल कर सकते हैं 150 छक्कों का मुकाम
अभिषेक की शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा देने की क्षमता सराहनीय है।
यही कारण है कि अकेले 2026 में उनके बल्ले से 70 छक्के निकले हैं, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे अधिक हैं।
अभिषेक अब 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के करीब पहुंच रहे हैं। उनके नाम अब तक 143 छक्के आ चुके हैं।
भारत के लिए केवल रोहित शर्मा (205) और सूर्यकुमार यादव (179) ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
#2
एक वर्ष में 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन
क्रिकइंफो के अनुसार, अभिषेक ने इस साल 34 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 201.68 की शानदार स्ट्राइक रेट से 956 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं।
बाएं हाथ का यह धुआंधार बल्लेबाज एक साल में 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले तीसरे भारतीय के रूप में सूर्यकुमार (2022 में 1,164 रन) और ईशान किशन (2026 में 1,158* रन) के साथ शामिल होने के लिए तैयार है।
#3
टी-20 क्रिकेट में पूरे कर सकते हैं 6,500 रन
अभिषेक वर्तमान में टी-20 में 6,500 रन के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं।
भारतीय सलामी बल्लेबाज ने अब तक खेले 217 टी-20 मैचों में 32.84 की औसत और 178.11 की स्ट्राइक रेट से 6,437 रन बनाए हैं।
ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 रन बनाते ही वह अपने 6,500 रन पूरे कर लेंगे।
अभिषेक के नाम विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से टी-20 में सबसे अधिक शतकों (10) का रिकॉर्ड भी दर्ज है।