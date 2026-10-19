अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में बना सकते हैं ये 3 बड़े रिकॉर्ड

अभिषेक की शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा देने की क्षमता सराहनीय है।

यही कारण है कि अकेले 2026 में उनके बल्ले से 70 छक्के निकले हैं, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे अधिक हैं।

अभिषेक अब 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के करीब पहुंच रहे हैं। उनके नाम अब तक 143 छक्के आ चुके हैं।

भारत के लिए केवल रोहित शर्मा (205) और सूर्यकुमार यादव (179) ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं।