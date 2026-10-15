अनिका पुरी ने हाथियों के शिकार को रोकने में मदद के लिए खास तकनीक तैयार की है

कौन हैं अनिका पुरी, जिन्होंने हाथियों को बचाने के लिए बनाया AI टूल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:47 pm Oct 15, 202606:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में रहने वाली 17 साल की भारतीय मूल की छात्रा अनिका पुरी ने हाथियों के शिकार को रोकने में मदद के लिए खास तकनीक तैयार की है। उन्होंने केवल 300 डॉलर (लगभग 28,000 रुपये) में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल बनाया है, जो ड्रोन से मिले वीडियो में इंसानों की पहचान कर सकता है। इससे जंगलों में तैनात वनकर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और हाथियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद मिल सकती है।