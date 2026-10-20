इस अभियान के सफल होने पर जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है

क्या है जापान का MMX मिशन? मंगल के चंद्रमा से धरती पर लाएगा मिट्टी के नमूने

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:33 am Oct 20, 202610:33 am

क्या है खबर?

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी पृथ्वी पर लाने के लिए एक खास अंतरिक्ष मिशन आज लॉन्च कर दिया है। इस अभियान के सफल होने पर जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है, जो मंगल के किसी चंद्रमा से नमूने इकट्ठा कर धरती पर लाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन नमूनों के अध्ययन से मंगल और उसके चंद्रमाओं की उत्पत्ति से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल सकेंगे।