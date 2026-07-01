गूगल से 20 साल बाद रिटायर होंगे विंटन सर्फ

कौन हैं 'इंटरनेट के जनक' विंटन सर्फ, जो छोड़ रहे गूगल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:16 pm Jul 01, 202602:16 pm

क्या है खबर?

आधुनिक इंटरनेट की नींव रखने वाले और 'इंटरनेट के जनक' नाम से मशहूर विंटन सर्फ अब गूगल से रिटायर होने जा रहे हैं। 83 वर्षीय विंटन सर्फ वर्ष 2005 से गूगल में वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इंटरनेट इवेंजेलिस्ट के पद पर काम कर रहे थे। उनके रिटायरमेंट की घोषणा एक तकनीकी सम्मेलन के दौरान की गई। इंटरनेट के विकास में उनके योगदान को दुनियाभर में अहम माना जाता है और तकनीकी जगत ने उनके लंबे करियर की सराहना की है।