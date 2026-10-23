केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, 2028 तक भारत के पास होगा अपना स्मार्टफोन ब्रांड

वैष्णव ने बताया कि भारतीय कंपनी ने पांचवीं पीढ़ी की संचार तकनीक वाला मोबाइल फोन तैयार किया है, जिसे अमेरिकी दूरसंचार कंपनी के लिए बनाया गया और ग्राहकों तक पहुंचाया जा चुका है।

उन्होंने कहा, "यह क्षमता हम 3.5 साल में विकसित कर पाए हैं और अब यह हमारे पास उपलब्ध है। अब हम इसका इस्तेमाल भारतीय ब्रांड, भारतीय डिजाइन और बौद्धिक संपदा को देश में बनाए रखने के लिए करेंगे।"

उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरोसा जताया।