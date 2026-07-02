AI क्लाउड सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में मेटा, अमेजन और गूगल को मिलेगी टक्कर

कमाई

AI निवेश से कमाई बढ़ाने की तैयारी

मेटा AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले ही भारी निवेश कर चुकी है और अब इससे कमाई के नए रास्ते तलाश रही है। माना जा रहा है कि नई क्लाउड सर्विस कंपनी के लिए बड़ा राजस्व स्रोत बन सकती है। हाल के महीनों में कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण मेटा को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। अब कंपनी अपनी AI तकनीक को ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।