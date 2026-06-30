व्हाट्सऐप पर जल्द यूजरनेम से कर सकेंगे चैट, कैसे करें अपना नाम रिजर्व?

रिजर्व

कैसे करें अपना नाम रिजर्व?

यूजर इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाकर अकाउंट और फिर यूजरनेम विकल्प चुन सकेंगे। वहां अपनी पसंद का अलग और उपलब्ध यूजरनेम रिजर्व किया जा सकेगा। चाहें तो ऐप में दिए गए सुझावों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रिजर्व विकल्प नहीं दिखे तो कुछ दिन इंतजार करें। बिजनेस, क्रिएटर या संस्थान अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम वाले नाम को भी यूजरनेम के रूप में चुन सकेंगे, जिससे पहचान बनाए रखना आसान होगा।