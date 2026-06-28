गूगल ने मेटा की मांग के अनुरूप कंप्यूटिंग क्षमता देने से इनकार कर दिया है

गूगल ने मेटा के जेमिनी AI मॉडल के इस्तेमाल पर लगाई सीमा, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

गूगल ने मेटा के जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के इस्तेमाल पर सीमाएं लगा दी हैं। ऐसा तब हुआ, जब सोशल मीडिया कंपनी ने इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता की मांग की, जितनी प्रतिस्पर्धी टेक कंपनी नहीं दे सकती थी। रिपोर्ट के अनुसार, अल्फाबेट की मूल कंपनी ने मार्च के आस-पास कहा था कि वह जेमिनी की उतनी क्षमता नहीं दे सकती, जितनी मेटा खरीदना चाहती थी। क्षमता की इस कमी की वजह से मेटा के AI प्रोजेक्ट्स में रुकावट आई।