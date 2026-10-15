राहुल गांधी की चाय पार्टी में CJP को आमंत्रित करने की कोशिश हुई थी

राहुल गांधी की चाय पार्टी के लिए CJP को भेजा गया था न्योता- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 11:53 am Oct 15, 202611:53 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर कांग्रेस के रुख में बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। बीते दिन CJP प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने उनके समर्थन में बयान दिया था। अब खबर आई है कि 13 अक्टूबर को राहुल द्वारा बुलाई गई चाय पार्टी में भी CJP को शामिल करने की कोशिश हुई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए CJP से संपर्क करने का प्रयास किया गया था।