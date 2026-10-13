कोलकाता में आवास के बाहर ममता बनर्जी पर महिला ने चाकू से हमले का प्रयास किया

कोलकाता में आवास के बाहर ममता बनर्जी पर महिला ने चाकू से हमले का प्रयास किया

लेखन गजेंद्र 09:43 pm Oct 13, 202609:43 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं ने एक महिला पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करने का आरोप लगाया। TMC नेताओं ने दावा किया कि ममता कालीघाट स्थित अपने आवास से दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने जा रही थीं, तभी महिला ने उनको गाली दी और चाकू से हमला किया। महिला नशे की हालत में थी। उसकी पहचान तनिष्ठा साहा के रूप में हुई।