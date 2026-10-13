केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है

अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा- 2029 में चौथी बार हारने को तैयार रहें

लेखन भारत शर्मा 08:23 pm Oct 13, 202608:23 pm

क्या है खबर?

देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है। इसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन भी हमलावर है। इस बीच बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए उन्हें 2029 के लोकसभा चुनावों में हार के लिए तैयार रहने को कहा है।