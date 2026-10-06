महिलाओं को होता है पुरुषों से ज्यादा दर्द (तस्वीर: पिक्सेल)

महिलाओं को पूरे शरीर में होता है पुरुषों से ज्यादा दर्द, अध्ययन में हुआ खुलासा

लेखन सयाली 05:25 pm Oct 06, 202605:25 pm

क्या है खबर?

दर्द हर किसी को हो सकता है और उसकी तीव्रता लोगों में अलग-अलग होती है। हालांकि, अब एक अध्ययन से सामने आया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पूरे शरीर में ज्यादा दर्द होता है। इस अध्ययन के दौरान हर तरह के दर्द को ध्यान में रखा गया था। इसने यह चिंता बढ़ा दी है कि महिलाओं को उनके दर्द का निवारण करने के लिए दवाइयों की सही डोज भी दी जाती है या नहीं।