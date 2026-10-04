चनिया चोली के साथ इन तरीकों से पहनें दुपट्टा, लगेंगी बेहद खूबसूरत

कंधे पर दुपट्टा डालना एक सरल और स्टाइलिश तरीका है, जिससे आप अपने लुक को खास बना सकती हैं।

इसके लिए दुपट्टे को अपने एक कंधे पर डालें और उसके दूसरे किनारे को पीठ की तरफ से नीचे ले जाते हुए चनिया में टक कर लें।

इससे आपका लुक बहुत ही आकर्षक लगेगा। यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि नाच-गाना करते समय भी दुपट्टा जगह पर रहता है और आपको आराम महसूस होता है।