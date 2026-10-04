चनिया चोली के साथ इन तरीकों से पहनें दुपट्टा, लगेंगी बेहद खूबसूरत
क्या है खबर?
गुजरात की पारंपरिक पोशाक चनिया चोली न केवल सुंदर है, बल्कि इसमें एक पारंपरिक लुक भी मिल जाता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह पोशाक बहुत पसंद की जाती है। चनिया चोली के साथ दुपट्टा पहनने से आपका लुक और भी खास लगता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी चनिया चोली के साथ दुपट्टा पहन सकती हैं और खूबसूरत दिख सकती हैं।
#1
सिर पर ओढ़ें
सिर पर दुपट्टा ओढ़ना एक पारंपरिक तरीका है, जो आपको एक शाही लुक देता है। इसके लिए दुपट्टे को अपने सिर पर रखें और उसके दोनों किनारों को अपनी चनिया यानि स्कर्ट के किनारों पर टक कर लें।
यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि नाच-गाना करते समय भी दुपट्टा जगह पर रहता है। अगर आपको सिर पर रखने का मन न करे तो आप इसे कभी भी हटा भी सकती हैं।
#2
कंधे पर डालें
कंधे पर दुपट्टा डालना एक सरल और स्टाइलिश तरीका है, जिससे आप अपने लुक को खास बना सकती हैं।
इसके लिए दुपट्टे को अपने एक कंधे पर डालें और उसके दूसरे किनारे को पीठ की तरफ से नीचे ले जाते हुए चनिया में टक कर लें।
इससे आपका लुक बहुत ही आकर्षक लगेगा। यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि नाच-गाना करते समय भी दुपट्टा जगह पर रहता है और आपको आराम महसूस होता है।
#3
गले में लपेटें
गले में दुपट्टा लपेटना भी एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे को अपने गले के चारों ओर लपेटें और उसके दोनों किनारों को सामने की तरफ टक कर लें।
इससे न केवल आपका गला ढकता है, बल्कि आपका पूरा लुक भी बहुत सुंदर लगता है। आप इसे केवल अपने गले में डालकर ऐसे ही लटकता हुआ भी छोड़ सकती हैं।
#4
कमर के चारों ओर बांधें
कमर के चारों ओर दुपट्टा बांधना एक अलग और आकर्षक तरीका है, जिससे आप अपनी कमर को हाइलाइट कर सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे के एक सिरे को अपनी कमर के पास चनिया में टक करें और दूसरे सिरे को आगे लाते हुए पल्लू जैसा लुक दें।
इससे दुपट्टे से एक घेर जैसा बन जाएगा, जो आपके लुक को और भी खास बना देगा। आप चाहें तो उल्टा पल्ला लेकर भी दुपट्टे को बांध सकती हैं।