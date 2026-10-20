दीवार के सहारे की जा सकती हैं ये एक्सरसाइज, 6 पैक एब्स बनाने में होंगी मददगार
क्या है खबर?
6 पैक एब्स पाने के लिए लोग तरह-तरह की डाइट और वर्कआउट को अपनाते हैं, लेकिन सिर्फ डाइट और कसरत पर ध्यान देने से काम नहीं चलता। इसके लिए आपको कुछ खास एक्सरसाइज भी करनी पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है वॉल पर की जाने वाली एक्सरसाइज, जो न सिर्फ पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि शरीर का संतुलन और ताकत भी बढ़ाती हैं। आइए इन वॉल एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं।
#1
वॉल सिट
वॉल सिट एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपकी पीठ और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके लिए सबसे पहले किसी दीवार के सहारे पीठ के साथ बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हों।
फिर इस स्थिति में कुछ मिनट रहने की कोशिश करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। यह एक्सरसाइज आपके पेट की मांसपेशियों को भी मजबूती देती है, जिससे 6 पैक एब्स बनने की संभावना बढ़ती है।
नियमित अभ्यास से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं।
#2
वॉल प्लैंक
वॉल प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को चुनौती देती है। इसके लिए आप अपने हाथों को दीवार पर टिकाकर अपने शरीर का वजन सहन करें।
इस स्थिति में कुछ मिनट रहने की कोशिश करें। यह एक्सरसाइज आपके पेट, पीठ और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर का संतुलन सुधारती है।
नियमित अभ्यास से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं।
#3
वॉल पुश-अप्स
वॉल पुश-अप्स एक सरल, लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपके सीने, कंधों और बाजुओं को मजबूत बनाती है। इसके लिए आप अपनी पीठ को दीवार की ओर रखें और हाथों से दीवार को धकेलें, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएं।
इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपके शरीर की ताकत और संतुलन में सुधार होता है। वॉल पुश-अप्स से आप अपने ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को भी मजबूती दे सकते हैं।
#4
वॉल स्क्वाट्स
वॉल स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके लिए आप अपनी पीठ को दीवार से सटाकर नीचे की ओर बैठें, जैसे कुर्सी पर बैठे हों, फिर कुछ मिनट इसी स्थिति में रहें।
यह एक्सरसाइज आपके पैरों की ताकत बढ़ाती है और पीठ के निचले हिस्से पर दबाव डालती है, जिससे 6 पैक एब्स बनने की संभावना ज्यादा हो सकती है।
#5
वॉल लंजेस
वॉल लंजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसमें आप एक पैर को आगे बढ़ाकर दूसरे पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं। इस स्थिति में आप अपने हाथों को सिर के ऊपर उठा सकते हैं या दीवार पर टिकाकर रख सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपके पैरों, कूल्हों और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और संतुलन सुधारती है। नियमित अभ्यास से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं।