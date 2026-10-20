5 वॉल एक्सरसाइज

दीवार के सहारे की जा सकती हैं ये एक्सरसाइज, 6 पैक एब्स बनाने में होंगी मददगार

लेखन सयाली 01:18 pm Oct 20, 202601:18 pm

क्या है खबर?

6 पैक एब्स पाने के लिए लोग तरह-तरह की डाइट और वर्कआउट को अपनाते हैं, लेकिन सिर्फ डाइट और कसरत पर ध्यान देने से काम नहीं चलता। इसके लिए आपको कुछ खास एक्सरसाइज भी करनी पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है वॉल पर की जाने वाली एक्सरसाइज, जो न सिर्फ पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि शरीर का संतुलन और ताकत भी बढ़ाती हैं। आइए इन वॉल एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं।