कॉफी में चीनी की जगह इन 5 स्वीटनर का करें इस्तेमाल, स्वास्थ्य के लिए हैं बेहतरीन
क्या है खबर?
कॉफी में चीनी मिलाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से चीनी का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग चीनी की जगह अधिक मात्रा में अप्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों के बारे में बताते हैं, जो कॉफी को मीठा बनाने के साथ सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#1
गुड़
गुड़ प्राकृतिक मिठास का एक बेहतरीन स्रोत है और इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। इसके अलावा गुड़ में कई जरूरी पोषक तत्व, जैसे आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
गुड़ में ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप कॉफी में गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाउडर गुड़ को कॉफी में मिलाएं।
#2
खजूर का पाउडर
खजूर का पाउडर भी चीनी का एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें प्राकृतिक मिठास होती है और यह फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
खजूर के पाउडर का इस्तेमाल करने से आपको चीनी की मिठास का अनुभव मिलेगा, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होगा। इसके अलावा खजूर के पाउडर में मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
यह बेहद लजीज होता है।
#3
शहद
शहद एक प्राकृतिक मिठास है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने और शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद करते हैं।
शहद का इस्तेमाल करने से आपको चीनी की मिठास का अनुभव मिलेगा, लेकिन यह आपके सेहत के लिए फायदेमंद भी होगा। शहद में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करते हैं।
#4
मेपल सिरप
मेपल सिरप एक प्राकृतिक मिठास है, जो चीनी की तुलना में कम कैलोरी होती है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने और सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
मेपल सिरप का इस्तेमाल करने से आपको चीनी की मिठास का अनुभव मिलेगा, लेकिन यह आपके सेहत के लिए फायदेमंद भी होगा। मेपल सिरप में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करते हैं।
#5
स्टीविया
स्टीविया एक पौधों से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक मिठास है, जो चीनी की तुलना में 50 गुना मीठा होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है।
स्टीविया का इस्तेमाल करने से आपको चीनी की मिठास का अनुभव मिलेगा, लेकिन यह आपके सेहत के लिए फायदेमंद भी होगा। इसके अलावा यह आपके सेहत को भी प्रभावित नहीं करेगा।
यह विकल्प सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए उपयुक्त है।