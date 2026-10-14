तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
तांबे और पीतल के बर्तन भारतीय रसोई में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये न केवल खाने को गर्म रखते हैं, बल्कि इनकी चमक भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि, समय के साथ इन पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे इनकी चमक कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को फिर से नया जैसा चमका सकते हैं।
#1
सिरका और नमक का मिश्रण
सिरका और नमक का मिश्रण तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने का एक अच्छा तरीका है।
इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सिरका और नमक मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक कपड़े पर लगाकर अपने बर्तन पर रगड़े।
कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि धब्बे हटने लगे हैं। इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धोकर सुखा दें।
#2
नींबू का रस और मीठा सोडा
नींबू का रस और मीठा सोडा भी तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
इसके लिए एक नींबू काटकर उस पर मीठा सोडा छिड़कें और फिर इसे अपने बर्तन पर रगड़े। यह मिश्रण धब्बों को आसानी से हटा देता है और बर्तन को नया जैसा चमकदार बना देता है।
इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धोकर सुखा दें। इस प्रक्रिया से आपके बर्तन फिर से नए जैसे लगेंगे।
#3
बेकिंग पाउडर और पानी का घोल
बेकिंग पाउडर और पानी का घोल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए एक चम्मच बेकिंग पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने बर्तन पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद नरम कपड़े से पोंछ लें। इससे धब्बे हट जाएंगे और बर्तन चमकदार बने रहेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि सभी धब्बे पूरी तरह से हट न जाएं।
#4
सोडा बाइकार्बोनेट और सिरका
सोडा बाइकार्बोनेट और सिरका का मिश्रण भी तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके लिए एक चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट में थोड़ा सिरका मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने बर्तन पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम कपड़े से पोंछ लें।
इससे धब्बे हट जाएंगे और बर्तन चमकदार बने रहेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि सभी धब्बे पूरी तरह से हट न जाएं।
#5
नींबू और मीठा सोडा
नींबू और मीठा सोडा का मिश्रण भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए एक नींबू काटकर उस पर मीठा सोडा छिड़कें और फिर इसे अपने बर्तन पर रगड़े।
यह मिश्रण धब्बों को आसानी से हटा देता है और बर्तन को नया जैसा चमकदार बना देता है। इसके बाद बर्तन को ठंडे पानी से धोकर सुखा दें।
इन सभी घरेलू नुस्खों का उपयोग करके आप अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ रख सकते हैं।