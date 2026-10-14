तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के तरीके

तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे

लेखन अंजली 11:43 am Oct 14, 202611:43 am

क्या है खबर?

तांबे और पीतल के बर्तन भारतीय रसोई में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये न केवल खाने को गर्म रखते हैं, बल्कि इनकी चमक भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि, समय के साथ इन पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे इनकी चमक कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को फिर से नया जैसा चमका सकते हैं।