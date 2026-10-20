मिठाइयों को पौष्टिक बनाना

त्योहारों पर घर पर मिठाइयां बनाते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगी सेहतमंद

लेखन सयाली 02:44 pm Oct 20, 202602:44 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आ गया है और इस दौरान लोगों को मिठाइयां बनाना और खाना, दोनों ही पसंद होता है। हालांकि, आजकल की जीवनशैली और खान-पान की आदतों के कारण कई लोग मिठाइयों को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे में अगर आप मिठाइयां बनाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर पर बनी मिठाइयों को ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं।