त्योहारों पर घर पर मिठाइयां बनाते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगी सेहतमंद
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आ गया है और इस दौरान लोगों को मिठाइयां बनाना और खाना, दोनों ही पसंद होता है। हालांकि, आजकल की जीवनशैली और खान-पान की आदतों के कारण कई लोग मिठाइयों को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे में अगर आप मिठाइयां बनाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर पर बनी मिठाइयों को ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं।
#1
चीनी की मात्रा करें कम
मिठाइयों में चीनी की मात्रा कम करना बहुत जरूरी है। आप सफेद चीनी के बजाय गुड़, शहद या मेपल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन विकल्पों से मिठाइयों की मिठास भी बनी रहती है और सेहत पर बुरा असर भी कम होता है। गुड़ में आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
इसके अलावा शहद और मेपल सिरप भी प्राकृतिक मिठास देते हैं, जिससे मिठाइयों का स्वाद भी बढ़ता है।
#2
घी का करें इस्तेमाल
घी का उपयोग करने से मिठाइयों का स्वाद बढ़ जाता है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। घी में विटामिन-A, विटामिन-D और विटामिन-E जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।
इसके अलावा घी में मौजूद तत्व त्वचा को निखारने में मदद करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। इसलिए, घी का उपयोग करके आप अपनी मिठाइयों को ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं।
#3
सूखे मेवों को करें शामिल
सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और पिस्ता आदि का उपयोग करके आप मिठाइयों को पौष्टिक बना सकते हैं। ये मेवे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
सूखे मेवों का सेवन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को सुधारते हैं और त्वचा को निखारते हैं।
सूखे मेवों का उपयोग करके आप मिठाइयों को पौष्टिक बना सकते हैं।
#4
दूध का करें उपयोग
दूध का उपयोग करके आप अपनी मिठाइयों को और भी पौष्टिक बना सकते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन-B2 जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं।
इसके अलावा दूध में मौजूद तत्व पाचन क्रिया को सुधारते हैं और त्वचा को निखारते हैं। इसलिए, दूध का उपयोग करके आप अपनी मिठाइयों को पौष्टिक बना सकते हैं।
कम वसा वाले दूध का इस्तेमाल ज्यादा सेहतमंद रहेगा।
#5
फल डालें
फलों का उपयोग करके आप अपनी मिठाइयों में प्राकृतिक मिठास और पोषण जोड़ सकते हैं। सेब, केला, आम या अनार जैसे फल आपकी मिठाइयों को खास बना सकते हैं।
फलों में विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इन सरल उपायों को अपनाकर आप त्योहारों के मौसम में भी अपनी मिठाइयों को सेहतमंद बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ खुशियों का आनंद ले सकते हैं।