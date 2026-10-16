एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश में अंतर

एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश में होता है ये अंतर, जानिए इनके बारे में

लेखन अंजली 11:00 am Oct 16, 202611:00 am

क्या है खबर?

शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि, कई लोगों के लिए ये तीनों तकनीकें एक ही तरह की लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों अलग हैं और इनका इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग है। आइए आज हम आपको तीनों तकनीकों के इस्तेमाल और इनके बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप इनसे जुड़ी किसी भी भ्रम की चपेट में न आएं।