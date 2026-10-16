एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश में होता है ये अंतर, जानिए इनके बारे में
क्या है खबर?
शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि, कई लोगों के लिए ये तीनों तकनीकें एक ही तरह की लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों अलग हैं और इनका इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग है। आइए आज हम आपको तीनों तकनीकों के इस्तेमाल और इनके बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप इनसे जुड़ी किसी भी भ्रम की चपेट में न आएं।
एक्यूप्रेशर
एक्यूप्रेशर क्या है?
एक्यूप्रेशर एक ऐसी तकनीक है, जिसके जरिए शरीर की बाहरी त्वचा पर हल्का दबाव डालकर ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है।
इसके लिए हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक दर्द और तनाव को कम करने, पाचन क्रिया को सुधारने और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया के दौरान शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाने के साथ-साथ मांसपेशियों को आराम देने में भी मदद मिल सकती है।
एक्यूपंक्चर
एक्यूपंक्चर की प्रक्रिया कैसे होती है?
एक्यूपंक्चर एक ऐसी पारंपरिक चीनी चिकित्सा है, जिसमें पतली सूई को त्वचा में डालकर दबाया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के खास बिंदुओं पर की जाती है और माना जाता है कि इससे ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद मिलती है।
एक्यूपंक्चर दर्द को कम करने, तनाव को दूर करने और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक है। इस प्रक्रिया के दौरान सूई का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, जबकि एक्यूप्रेशर में ऐसा नहीं होता।
मालिश
मालिश क्या है?
मालिश एक शारीरिक तकनीक है, जिसमें हाथों से शरीर के हिस्सों को रगड़कर या दबाकर आराम दिया जाता है। मालिश अलग-अलग तरह से की जा सकती है, जैसे कि सिर की मालिश, पीठ की मालिश, पैरों की मालिश आदि।
यह प्रक्रिया शरीर के खून के प्रवाह को बढ़ाने, मांसपेशियों को आराम देने और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। मालिश में किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
अंतर
तीनों तकनीकों में क्या अंतर है?
एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश तीनों तकनीकें अलग-अलग होती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना मुख्य उद्देश्य होता है।
एक्यूप्रेशर के लिए हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक्यूपंक्चर के लिए पतली सूई की जरूरत होती है।
मालिश के लिए सिर्फ हाथों का इस्तेमाल होता है। इन तीनों तकनीकों का इस्तेमाल करने से दर्द को कम करने, तनाव को दूर करने और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
सावधानियां
इन चीजों का ध्यान रखना है जरूरी
एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मालिश को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।
गलत तरीके से इनका इस्तेमाल करने पर चोट लगने या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं या गर्भवती हैं तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। इन तकनीकों का इस्तेमाल करने से पहले इनसे जुड़ी जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।