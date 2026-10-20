रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे ये मशरूम, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
मशरूम को फंगल माना जाता है, जो कई प्रकार के होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम की बात करें तो इसके लिए सफेद मशरूम को सबसे ज्यादा जाना जाता है। हालांकि, सफेद मशरूम के अलावा भी कई ऐसे मशरूम हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज उन मशरूम के बारे में जानते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं।
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चागा मशरूम
चागा मशरूम एक प्रकार का कवक है, जो बर्च के पेड़ों पर उगता है। यह मशरूम ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा यह मशरूम सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। चागा मशरूम का सेवन सर्दी-खांसी और अन्य शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है।
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रीशी मशरूम
रीशी मशरूम को 'गैनोडर्मा लुसिडम' के नाम से भी जाना जाता है। यह मशरूम पारंपरिक चीनी चिकित्सा में हजारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है।
माना जाता है कि यह मशरूम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है और तनाव को कम करने में भी प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा यह मशरूम ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकता है।
#3
पोरसिलस मशरूम
पोरसिलस मशरूम को 'पोरसिलस' के नाम से भी जाना जाता है। यह मशरूम अपनी अनोखी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है।
इसमें भी एक खास तत्व पाया जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा यह मशरूम सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है।
पोरसिलस मशरूम का सेवन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है।
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शिटाके मशरूम
शिटाके मशरूम एक लोकप्रिय मशरूम है, जो एशियाई खाने में बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें भी एक खास तत्व पाया जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है।
शिटाके मशरूम ऐसे तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इन मशरूमों का सेवन करने से आप अपनी डाइट को पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं।