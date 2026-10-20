प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले मशरूम

रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे ये मशरूम, डाइट में करें शामिल

लेखन सयाली 12:27 pm Oct 20, 202612:27 pm

क्या है खबर?

मशरूम को फंगल माना जाता है, जो कई प्रकार के होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम की बात करें तो इसके लिए सफेद मशरूम को सबसे ज्यादा जाना जाता है। हालांकि, सफेद मशरूम के अलावा भी कई ऐसे मशरूम हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज उन मशरूम के बारे में जानते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं।