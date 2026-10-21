शकरकंद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आमतौर पर सीजन के दौरान बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको शकरकंद से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। इन व्यंजनों को बनाना आसान है।
#1
शकरकंद का हलवा
शकरकंद का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर मैश करें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें मैश किया हुआ शकरकंद डालें और अच्छे से भूनें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए।
अंत में इसमें थोड़ा-सा केसर मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
#2
शकरकंद का टिक्का
शकरकंद का टिक्का एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर टुकड़ों में काट लें, फिर दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अदरक-लहसुन पेस्ट मिलाकर मैरीनेट करें।
इसके बाद इन टुकड़ों को सींक में लगाकर ग्रिल करें या तवे पर तेल लगाकर सेंके जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#3
शकरकंद की चाट
शकरकंद की चाट एक अनोखी और स्वादिष्ट चाट है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसके लिए उबले हुए शकरकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों पर नींबू का रस, भूना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, हरी धनिया और बारीक कटा प्याज डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में इसमें सेव या नमकीन डालकर परोसें ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। यह चाट सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
शकरकंद की कस्टर्ड
शकरकंद की कस्टर्ड एक मीठा पकवान है, जिसे आप अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले उबले हुए शकरकंद को मैश करें, फिर दूध, चीनी और वनीला एसेंस मिलाकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रिज में रखें ताकि यह अच्छी तरह जम जाए।
ठंडा होने के बाद इसपर कटे हुए फलों या सूखे मेवें डालकर परोसें।
#5
मसालेदार शकरकंद के कटलेट
मसालेदार शकरकंद के कटलेट एक बेहतरीन स्टार्टर है, जिसे किसी भी पार्टी में परोसा जा सकता है।
इसके लिए उबले हुए शकरकंद को मैश करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट बना लें और इन्हें तेल में तल लें।
इन कटलेट को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।