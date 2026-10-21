शकरकंद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

शकरकंद का टिक्का एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर टुकड़ों में काट लें, फिर दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और अदरक-लहसुन पेस्ट मिलाकर मैरीनेट करें।

इसके बाद इन टुकड़ों को सींक में लगाकर ग्रिल करें या तवे पर तेल लगाकर सेंके जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।