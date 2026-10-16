सूजी से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

चूरमा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भूनें, फिर इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पकाएं।

इसके बाद इसे हाथों से मसलकर दरदरा कर लें और घी में भुने हुए सूखे मेवों से सजाकर परोसें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।