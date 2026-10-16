सूजी से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
सूजी का उपयोग अक्सर हल्के-फुल्के नाश्ते में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूजी से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, सूजी से कई ऐसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं। आइए आज हम आपको सूजी से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
#1
सूजी का चूरमा
चूरमा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भूनें, फिर इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पकाएं।
इसके बाद इसे हाथों से मसलकर दरदरा कर लें और घी में भुने हुए सूखे मेवों से सजाकर परोसें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।
इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।
#2
सूजी का ढोकला
ढोकला एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसके लिए सूजी, दही, पानी और नमक मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे हल्का-हल्का खमीर उठने के बाद भाप में पकाया जाता है।
ऊपर से तड़का लगाने के लिए सरसों के बीज, करी पत्ते और हरी मिर्च का उपयोग किया जाता है। यह ढोकला सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि इसे भाप में पकाया जाता है और इसमें कोई अतिरिक्त तेल नहीं लगता।
#3
सूजी का उपमा
उपमा एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-हल्का भून लिया जाता है, फिर इसमें तेल गर्म करके राई, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च डाली जाती हैं।
अब इसमें भुनी हुई सूजी और पानी मिलाकर पकाया जाता है। यह उपमा न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
#4
सूजी की बर्फी
सूजी की बर्फी एक खास मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी को सुनहरा होने तक भून लिया जाता है।
अब इसमें दूध और चीनी मिलाकर पकाया जाता है जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दिया जाता है, फिर टुकड़ों में काट लिया जाता है।
यह बर्फी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती है।
#5
सूजी की पंजीरी
पंजीरी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए घी में सूजी को सुनहरा होने तक भून लिया जाता है, फिर इसमें इलायची पाउडर, बादाम, काजू आदि मिलाए जाते हैं।
इस मिश्रण को ठंडा होने पर चीनी मिलाकर परोसा जाता है। इन सभी व्यंजनों को घर पर बनाना आसान है और ये सभी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं।