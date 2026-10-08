भारत में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 बजट अनुकूल जगहें, जरूर जाएं
क्या है खबर?
अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और भारत के खूबसूरत स्थलों की खोज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। भारत एक ऐसा देश है, जहां की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां की यात्रा न केवल आपको नई जगहों का अनुभव कराएगी, बल्कि आपके बजट में भी फिट बैठेगी। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप कम खर्च में घूम सकते हैं।
#1
कूर्ग (कर्नाटक)
कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यह जगह अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और झरनों के लिए मशहूर है।
यहां आप पहाड़ों पर चढ़ाई, नदी में नाव चलाना और जंगल की सैर का मजा ले सकते हैं। कूर्ग में रहने के लिए कई सस्ते होटलों और गेस्ट हाउस का विकल्प मौजूद है।
यहां आने वाले पर्यटक तट, मदिकेरी किला, राजा सीट, अब्बे झरना, बाइलकुप्पे और टाइगर लॉज आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
#2
मांडू (मध्य प्रदेश)
मध्य प्रदेश में स्थित मांडू एक ऐतिहासिक जगह है। यहां आप पुराने किलों, महलों और मंदिरों को देख सकते हैं। मांडू की यात्रा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी और आपको उस समय की झलक दिखाएगी जब यह स्थान एक बड़ा राज्य था।
यहां आने वाले पर्यटक रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, रेवा कुंड, विजय स्तंभ आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
#3
मंडी (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश में स्थित मंडी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां की ठंडी हवा और शांत माहौल आपको सुकून देगा। मंडी में आप बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।
मंडी में रहने के लिए कई सस्ते होटलों और गेस्ट हाउस का विकल्प मौजूद है। यहां आने वाले पर्यटक पंडोह झील, जोगणी माता मंदिर, बेजानू देवी मंदिर आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
#4
लोनावला (महाराष्ट्र)
मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित लोनावला एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां की हरियाली और पहाड़ियों का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
लोनावला में आप डुक्स नैस्ट, लोहागढ़ किला, भृगु किला, राजमाची किला, कारला गुफाएं, भुसी डैम आदि पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं।
लोनावला में रहने के लिए कई सस्ते होटलों और गेस्ट हाउस का विकल्प मौजूद है। यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी।
#5
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)
असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है।
इसके अलावा यहां बाघ, हाथी, घोड़े, हिरण आदि भी देखे जा सकते हैं। काजीरंगा में जंगल सफारी करने का अनुभव बहुत ही रोमांचक है।
यहां आने वाले पर्यटक यहां विभिन्न जगहों की सैर कर सकते हैं।