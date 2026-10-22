रात को खाना बनाने का समय न हो तो बनाकर पिएं ये 5 तरह के सूप
क्या है खबर?
अगर आपको रोजाना रात का खाना बनाने से पहले काफी सोच-विचार करना पड़ता है कि आखिर क्या बनाया जाए तो आप इन 5 तरह की सूप रेसिपी को आजमा सकते हैं। ये सूप रेसिपी न केवल स्वादिष्ट और सेहतमंद हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको इन 5 सूप रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप 10 से 15 मिनट के भीतर तैयार करके खा सकते हैं।
#1
पालक और मूंग दाल का सूप
पालक और मूंग दाल का सूप एक सेहतमंद और पौष्टिक विकल्प है।
इसे बनाने के लिए पालक, मूंग दाल, अदरक, लहसुन और कुछ मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले मूंग दाल को उबालें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ पालक, अदरक और लहसुन डालें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और अपनी पसंदीदा मसाले डालकर इसे अच्छी तरह पकाएं।
यह सूप विटामिन और आयरन से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।
#2
टमाटर और बेसन का सूप
टमाटर और बेसन का सूप एक तीखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए टमाटर, बेसन, प्याज, लहसुन और कुछ मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले टमाटर को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर उसमें बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन डालें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह पकाएं।
यह सूप विटामिन-C से भरपूर होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है।
#3
सब्जियों और चावल का सूप
सब्जियों और चावल का सूप एक हल्का और सेहतमंद विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए गाजर, मटर, आलू, प्याज, टमाटर, चावल और कुछ मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले सब्जियों को बारीक काट लें, फिर इन्हें पानी के साथ डालकर उबालें। इसके बाद इसमें चावल डालें और नरम होने तक पकाएं। अंत में इसमें नमक, काली मिर्च और धनिया पत्ती डालकर इसे परोसें।
यह सूप फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है।
#4
गर्मागर्म दलिया का सूप
गर्मागर्म दलिया का सूप एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए आपको दलिया, सब्जियां (जैसे गाजर, मटर), अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसालों की जरूरत होगी।
सबसे पहले दलिया को पानी में उबालें, फिर उसमें कटी हुई सब्जियां और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें नमक और अपने पसंदीदा मसाले डालकर इसे अच्छी तरह पकाएं। यह सूप फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है।
#5
मसालेदार खिचड़ी का सूप
मसालेदार खिचड़ी का सूप एक तीखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको चावल, दाल, सब्जियां (जैसे गाजर, मटर), अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसालों की जरूरत होगी।
सबसे पहले चावल-दाल को पानी में उबालें, फिर उसमें कटी हुई सब्जियां और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें नमक और अपने पसंदीदा मसाले डालकर इसे अच्छी तरह पकाएं। यह सूप फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है।