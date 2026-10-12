दिनचर्या को कम तनावपूर्ण बनाने वाली छोटी-छोटी आदतें

छोटी-छोटी आदतें आपकी दिनचर्या को कम तनावपूर्ण बना सकती हैं, आजमाएं ये तरीके

लेखन अंजली 06:16 pm Oct 12, 202606:16 pm

क्या है खबर?

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। काम का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां और अन्य कई कारणों से हम सभी किसी न किसी रूप में तनाव का सामना करते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर हम अपने जीवन को थोड़ा आसान और खुशहाल बना सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से तनाव को कम कर सकते हैं।