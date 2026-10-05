मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद त्वचा रहती है रूखी और शुष्क? जानिए इसके कारण

अगर आप रोजाना गर्म पानी से नहाते हैं तो यह भी सूखी त्वचा का कारण हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन सकता है।

गर्म पानी से नहाने के बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहाने के बाद त्वचा को पोंछने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।

इससे त्वचा को नमी मिलती है और यह हाइड्रेट रहेगी। भले ही आप गर्म पानी से नहाएं, फिर भी चेहरे को ठंडे पानी से ही साफ करें।