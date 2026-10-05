मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद त्वचा रहती है रूखी और शुष्क? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
त्वचा को नमी देने में मॉइस्चराइजर अहम भूमिका निभाता है, लेकिन कई बार मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा सूखी और बेजान नजर आती है। इसका कारण हो सकता है कि आप मॉइस्चराइजर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर आप गलत मॉइस्चराइजर का चयन कर रहे हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनके चलते मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा रूखी और शुष्क रहती है।
#1
गलत समय पर मॉइस्चराइजर लगाना
मॉइस्चराइजर का सही समय पर इस्तेमाल न करना भी रूखी और शुष्क त्वचा का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी त्वचा को नमी देने में मदद कर सकता है।
इसका कारण है कि नहाने के बाद त्वचा के छिद्र खुले होते हैं और ऐसे में मॉइस्चराइजर के पोषक तत्व त्वचा के अंदर तक पहुंच सकते हैं।
#2
सही तरीके से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल न करना
मॉइस्चराइजर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। अगर आप मॉइस्चराइजर को कुछ देर तक त्वचा पर अच्छे से मलते नहीं हैं तो इसका असर कम हो सकता है।
इसके लिए पहले हाथों पर थोड़ा-सा मॉइस्चराइजर लें, फिर इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसके बाद इसे धीरे-धीरे रगड़ते हुए कुछ मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे यह त्वचा के अंदर तक पहुंच सकता है। हल्की नम त्वचा पर इसे लगाना सही रहता है।
#3
गलत मॉइस्चराइजर का चयन करना
अगर आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार मॉइस्चराइजर का चयन नहीं करते हैं तो इससे भी त्वचा सूखी रह सकती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी तैलीय त्वचा है और आप सूखी त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर खरीद लेते हैं तो इससे त्वचा पर नमी की जगह तेल ज्यादा हो जाएगा, जिससे यह सूखी हो सकती है।
ऐसे में त्वचा के प्रकार के अनुसार ही मॉइस्चराइजर का चयन करना चाहिए।
#4
गर्म पानी से नहाना भी है एक कारण
अगर आप रोजाना गर्म पानी से नहाते हैं तो यह भी सूखी त्वचा का कारण हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन सकता है।
गर्म पानी से नहाने के बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नहाने के बाद त्वचा को पोंछने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।
इससे त्वचा को नमी मिलती है और यह हाइड्रेट रहेगी। भले ही आप गर्म पानी से नहाएं, फिर भी चेहरे को ठंडे पानी से ही साफ करें।
#5
मौसम भी है जिम्मेदार
मौसम भी त्वचा को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में हवा में नमी कम होती है, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है।
इसी तरह उमस भरे मौसम में पसीना आने के कारण भी त्वचा सूखी हो सकती है। इसलिए, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और त्वचा को नमी देने के लिए दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।
त्वचा की देखभाल के लिए मौसम के अनुसार कुछ उपाय अपनाएं।