ज्यादा वजन वाले डिमेंशिया रोगी रह सकते हैं ज्यादा समय तक जीवित, अध्ययन में हुआ खुलासा

इस अध्ययन को 'जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज' नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसे अमेरिका और कनाडा के शोधकर्ताओं ने पूरा किया, जिन्हें सबूत मिले हैं कि डिमेंशिया का पता चलने के बाद शरीर का ज्यादा वजन लंबी उम्र से जुड़ा होता है।

शोधकर्ताओं की टीम ने 51 साल और उससे ज्यादा उम्र के 4,523 अमेरिकी वयस्कों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विश्लेषण किया, जिन्हें अध्ययन शुरू होने के समय डिमेंशिया नहीं था। हालांकि, बाद में उन्हें यह बीमारी हो गई।