दुर्गा पूजा: पंडाल घूमने के लिए महिलाएं पहन सकती हैं ये पोशाक, लगेंगी सबसे सुंदर
क्या है खबर?
दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल घूमने का अपना एक अलग ही मजा होता है। इस दौरान महिलाएं न केवल मां दुर्गा की पूजा करती हैं, बल्कि अपने फैशन से सबका दिल भी जीतती हैं। अगर आप इस बार दुर्गा पूजा पर पंडाल घूमने जा रही हैं तो आप इन सुंदर पोशाकों में तैयार हो सकती हैं। इन्हें पहनकर न केवल आप खूबसूरत नजर आएंगी, बल्कि त्योहार के सार को भी दर्शा पाएंगी।
#1
तांत साड़ी
तांत साड़ी पश्चिम बंगाल की एक खासियत है। यह न केवल देखने में सुंदर लगती है, बल्कि इसे पहनने से एक शाही अंदाज भी मिलता है। यह साड़ी कॉटन से बनी होती है और सफेद व लाल रंग की होती है।
इसे पहनकर आराम मिलता है और आप आसानी से इसे अलग-अलग स्टाइल में बांध भी सकती हैं।
पंडाल घूमने जाएं तो इसे पारंपरिक बंगाली स्टाइल में ही बांधें, ताकि आपका लुक सबसे खास लगे।
#2
ढाकाई जामदानी
ढाकाई जामदानी में पश्चिम बंगाल का खूबसूरत शिल्प कौशल दिखाई देता है। इस साड़ी में आकारों और फूलों वाले पैटर्न शामिल होते हैं।
ये साड़ियां न केवल देखने में सुंदर लगती हैं, बल्कि पहनने में भी आरामदायक होती हैं। इन साड़ियों को रोजमर्रा के उपयोग के लिए आदर्श माना जाता है।
ढाकाई जामदानी में कई रंगों और डिजाइनों का चयन उपलब्ध होता है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है।
#3
कांथा स्टिच साड़ी
कांथा स्टिच पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक कला है, जिसमें साड़ी पर हाथ से कढ़ाई की जाती है। यह साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है और इसमें चमकीले रंगों का उपयोग होता है।
कांथा स्टिच साड़ी को पहनने से महिला का लुक बेहद ही खास लगता है। इस साड़ी को त्योहारों और खास मौकों पर पहनना बहुत ही लोकप्रिय है, जिससे आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।
इसे पहनकर आप दुर्गा पूजा में सबसे अलग दिखेंगी।
#4
कुर्ता-प्लाजो सेट
अगर आप किसी ऐसे कपड़े की तलाश में हैं, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हो तो कुर्ता-प्लाजो सेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
आप किसी भी रंग या डिजाइन का कुर्ता चुन सकती हैं, जो आपके चेहरे पर निखार लाएगा। प्लाजो को चुनते समय ध्यान रखें कि वह ढीला-ढाला हो, ताकि चलने-फिरने में कोई दिक्कत न हो।
इसके साथ हल्का मेकअप और छोटे झुमके आपके लुक को पूरा करेंगे।