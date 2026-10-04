दुर्गा पूजा: पंडाल घूमने के लिए महिलाएं पहन सकती हैं ये पोशाक, लगेंगी सबसे सुंदर

कांथा स्टिच पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक कला है, जिसमें साड़ी पर हाथ से कढ़ाई की जाती है। यह साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है और इसमें चमकीले रंगों का उपयोग होता है।

कांथा स्टिच साड़ी को पहनने से महिला का लुक बेहद ही खास लगता है। इस साड़ी को त्योहारों और खास मौकों पर पहनना बहुत ही लोकप्रिय है, जिससे आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।

इसे पहनकर आप दुर्गा पूजा में सबसे अलग दिखेंगी।