घर पर नारियल के लड्डू बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाएं नारियल के लड्डू, जानें रेसिपी

लेखन अंजली 10:08 am Oct 13, 202610:08 am

क्या है खबर?

नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है और इस दौरान लोग मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा करते हैं। साथ ही उपवास भी रखते हैं। ऐसे में अगर मां दुर्गा को प्रसाद के तौर पर कुछ बनाना चाहते हैं तो घर पर नारियल के लड्डू बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। आइए नारियल के लड्डू की रेसिपी जानते हैं।