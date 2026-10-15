ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इन 5 बातों का रखें ध्यान

फाइबर युक्त आहार ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सब्जियां, फल, दालें और नट्स फाइबर के अच्छे स्रोत हैं, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करें।

यह न केवल पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज्यादा खाने से बचा जा सकता है।

इसके अलावा फाइबर खून में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर बना रहता है।