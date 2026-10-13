नींबू के रस का इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बातें, होगा फायदा

नींबू के रस का बार-बार उपयोग करने से आपकी त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है जैसे जलन या रैशेज। इसलिए इसे हफ्ते में 1-2 बार ही लगाएं।

इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी त्वचा को नींबू के रस से सुरक्षित रख सकते हैं और इसके फायदों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमेशा अपनी त्वचा की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार ही किसी भी घरेलू उपाय का उपयोग करें।