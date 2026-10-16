त्वचा पर एसेंशियल ऑयल लगाने से जुड़ी बातें

त्वचा पर एसेंशियल ऑयल लगाने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं होगी दिक्कत

लेखन अंजली 10:17 am Oct 16, 202610:17 am

क्या है खबर?

त्वचा की देखभाल के लिए एसेंशियल ऑयल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इन्हें सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। कई लोग बिना जानकारी के सीधे एसेंशियल ऑयल को चेहरे पर लगा लेते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए ताकि एसेंशियल ऑयल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।