त्वचा पर एसेंशियल ऑयल लगाने से पहले जान लें ये 5 बातें, नहीं होगी दिक्कत
क्या है खबर?
त्वचा की देखभाल के लिए एसेंशियल ऑयल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इन्हें सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। कई लोग बिना जानकारी के सीधे एसेंशियल ऑयल को चेहरे पर लगा लेते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए ताकि एसेंशियल ऑयल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।
#1
हमेशा मिलाएं एसेंशियल ऑयल
एसेंशियल ऑयल को कभी सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें हमेशा किसी साधारण तेल जैसे नारियल तेल या बादाम तेल के साथ मिलाना चाहिए। इससे इनकी असरकारिता बढ़ती है और त्वचा को नुकसान नहीं होता।
उदाहरण के लिए 1 चम्मच साधारण तेल में 2-3 बूंद एसेंशियल ऑयल मिलाएं। यह तरीका न केवल एसेंशियल ऑयल की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपकी त्वचा को सुरक्षित भी रखता है।
#2
पैच टेस्ट करें
किसी भी नए एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में एसेंशियल ऑयल को कलाई या कोहनी पर लगाएं और 24 घंटे तक देखें कि क्या कोई एलर्जी या रिएक्शन होता है।
अगर कोई समस्या नहीं होती तो ही इसे इस्तेमाल करें। यह तरीका आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि एसेंशियल ऑयल आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित है और इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
#3
मात्रा का ध्यान रखें
एसेंशियल ऑयल की मात्रा बहुत जरूरी होती है। ज्यादा मात्रा का उपयोग करने से त्वचा जल सकती है या रिएक्शन हो सकता है। इसलिए हमेशा निर्देशित मात्रा का ही उपयोग करें। आमतौर पर 2-3 बूंदें ही काफी होती हैं।
इसके अलावा एसेंशियल ऑयल को सही तरीके से मिलाना भी जरूरी है ताकि इसका असर बेहतर हो और त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। सही मात्रा और मिलाने से आप अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं।
#4
आंखों से दूर रखें
आंखों के आसपास की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए एसेंशियल ऑयल को आंखों से दूर रखें। अगर गलती से भी आंखों में चला जाए तो तुरंत पानी से धो लें और डॉक्टर से संपर्क करें।
इसके अलावा आंखों के आसपास की जगह पर कभी भी एसेंशियल ऑयल न लगाएं। इससे आपकी आंखों में जलन हो सकती है और आपकी त्वचा भी प्रभावित हो सकती है।
हमेशा ध्यान रखें कि एसेंशियल ऑयल का उपयोग सही जगह पर ही करें।
#5
विशेषज्ञ की सलाह लें
अगर आपको किसी खास समस्या का समाधान चाहिए या किसी खास एसेंशियल ऑयल का उपयोग करना हो तो पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और जो चीज एक व्यक्ति के लिए सही होती है, वह दूसरे के लिए सही नहीं हो सकती।
इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रखते हुए सही तरीके से एसेंशियल ऑयल का उपयोग कर सकते हैं।