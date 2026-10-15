सुबह के नाश्ते में बनाकर खाएं चिली गार्लिक दाल परांठा

सुबह के नाश्ते में शामिल करें चिली गार्लिक दाल परांठा, एकदम आसान है बनाना

लेखन अंजली 12:02 pm Oct 15, 202612:02 pm

क्या है खबर?

सुबह के नाश्ते में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की चाहत हर किसी को होती है। अगर आप भी रोजाना एक ही तरह का नाश्ता बनाते-बनाते बोर हो गए हैं तो चिली गार्लिक दाल परांठा आजमा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको चिली गार्लिक दाल परांठा बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।