सुबह के नाश्ते में शामिल करें चिली गार्लिक दाल परांठा, एकदम आसान है बनाना
क्या है खबर?
सुबह के नाश्ते में कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की चाहत हर किसी को होती है। अगर आप भी रोजाना एक ही तरह का नाश्ता बनाते-बनाते बोर हो गए हैं तो चिली गार्लिक दाल परांठा आजमा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको चिली गार्लिक दाल परांठा बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
परांठे के लिए जरूरी सामान
एक कप पीली दाल, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तेल, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, एक कप गेहूं का आटा और तेल (आवश्यकतानुसार)
स्टेप-1
दाल को उबालने से करें शुरुआत
सबसे पहले दाल को अच्छे से धोकर एक पैन में डालें, फिर इसमें पानी और हल्दी मिलाकर इसे उबालें। जब दाल नरम हो जाए तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें।
इसके बाद दाल को मिक्सी में बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा न पीसें, क्योंकि इससे परांठे का स्वाद बिगड़ सकता है।
स्टेप-2
मसाले भूनें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा भूनें, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर इसे भूनें।
अब इसमें हरी मिर्च, प्याज और लहसुन डालकर इसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें दाल मिलाकर इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएं।
अगर दाल ज्यादा गीली लग रही है तो इसे थोड़ा और पकाएं या फिर इसमें थोड़ा बेसन मिलाएं ताकि यह गाढ़ी हो जाए।
स्टेप-3
परांठे के लिए आटा गूंथें
परांठे के लिए आटा गूंथने के लिए एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा, थोड़ा नमक और तेल डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अंत में आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उनसे परांठे बेलें।
स्टेप-4
इस तरह से चिली गार्लिक दाल परांठा को परोसें
परांठे को बनाने के लिए सबसे पहले एक लोई लें और उसे बेलें, फिर उसे तवे पर हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंके। इसी तरह बाकी की लोई से भी परांठे बना लें।
अब गर्मागर्म परांठे को एक प्लेट में रखें और उसके ऊपर थोड़ा मक्खन लगाकर इसे दही या फिर अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।