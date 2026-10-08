जेट लैग से राहत चाहते हैं तो आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम
क्या है खबर?
जेट लैग एक ऐसी स्थिति है, जो लंबी उड़ान के बाद होती है। यह तब होता है जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करते हैं और समय क्षेत्र में अंतर के कारण आपकी आंतरिक घड़ी गड़बड़ा जाती है। इससे नींद में खलल, थकान, सिरदर्द और मूड में उतार-चढ़ाव आ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर जेट लैग से राहत मिल सकती है।
#1
सोने का समय बदलें
अगर आप किसी दूर स्थान पर जा रहे हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले अपने सोने का समय बदलना शुरू करें।
उदाहरण के लिए अगर आप 10 बजे सोते थे और अब आपको 8 बजे सोना है तो धीरे-धीरे अपने सोने का समय एक-दो दिन पहले ही बदलें।
इससे आपकी नींद की आदतें नए समय क्षेत्र के अनुसार ढल जाएंगी और आपको जेट लैग से होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
#2
प्राकृतिक रोशनी का फायदा उठाएं
प्राकृतिक रोशनी आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को फिर से सेट करने में मदद कर सकती है।
जब भी संभव हो, दिन के समय बाहर निकलें और धूप में कुछ समय बिताएं। सुबह के समय सूरज की रोशनी अधिक होती है इसलिए सुबह जल्दी उठकर धूप में कुछ देर टहलें।
इसके अलावा रात के समय अंधेरे को बढ़ावा दें ताकि आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सके और जेट लैग से राहत मिल सके।
#3
चाय-कॉफी का सेवन कम करें
चाय, कॉफी या सोडा जैसे पेय पदार्थों का सेवन जेट लैग की समस्या को बढ़ा सकता है, खासकर शाम के समय इनका सेवन करने से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है और आपको देर रात तक जगाए रख सकता है।
बेहतर होगा कि आप दिन में एक-दो बार ही इनका सेवन करें और शाम के समय इन पेय पदार्थों से बचें। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बनी रहेगी।
#4
पानी की मात्रा बढ़ाएं
पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना बहुत जरूरी है। लंबी यात्रा के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए यात्रा के दौरान नियमित रूप से पानी पीते रहें। इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और हाइड्रेशन भी सही रहता है।
#5
हल्की कसरत करें
हल्की कसरत जैसे योग या स्ट्रेचिंग करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और थकान दूर होती है। इससे आपकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
यात्रा के बाद भी कुछ मिनट योग या स्ट्रेचिंग करें ताकि आपका शरीर आराम महसूस करे।
इसके अलावा आप हल्की दौड़ भी लगा सकते हैं। इससे आपका शरीर जेट लैग के प्रभावों से जल्दी उभरता है।