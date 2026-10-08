जेट लैग से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे

जेट लैग से राहत चाहते हैं तो आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम

लेखन अंजली 02:09 pm Oct 08, 202602:09 pm

क्या है खबर?

जेट लैग एक ऐसी स्थिति है, जो लंबी उड़ान के बाद होती है। यह तब होता है जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करते हैं और समय क्षेत्र में अंतर के कारण आपकी आंतरिक घड़ी गड़बड़ा जाती है। इससे नींद में खलल, थकान, सिरदर्द और मूड में उतार-चढ़ाव आ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर जेट लैग से राहत मिल सकती है।