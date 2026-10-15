बंद नाक होने पर आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगी राहत
क्या है खबर?
नाक का बंद होना एक आम समस्या है, जो किसी भी मौसम में हो सकती है। यह समस्या खासकर सर्दियों में अधिक होती है, जब ठंड के कारण नाक की झिल्ली सूज जाती है और बलगम बढ़ जाता है। इस लेख में हम कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप जल्दी राहत पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य रख सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप बिना किसी दवा के समस्या का समाधान कर सकते हैं।
#1
भाप लेना
भाप लेना नाक के बंद होने का एक पुराना और असरदार तरीका है। इसके लिए आप एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें।
अब अपने सिर को तौलिये से ढककर मुंह को बंद करके बर्तन के सामने बैठ जाएं और भाप लें। इससे नाक की सूजन कम होती है और बलगम बाहर निकलता है।
यह तरीका खासकर रात को सोने से पहले बहुत फायदेमंद होता है।
#2
गर्म पानी की बोतल का उपयोग करें
गर्म पानी की बोतल का उपयोग करने से भी नाक की बंदी में राहत मिलती है।
इसके लिए आप एक साफ तौलिये में गर्म पानी भरकर अपने गले या सीने पर रखें। इससे खून का बहाव बढ़ता है, जिससे सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है।
आप चाहें तो गर्म पानी की बोतल को अपने पेट पर भी रख सकते हैं, जिससे पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और गैस की समस्या कम होती है।
#3
अदरक और शहद का मिश्रण
अदरक और शहद का मिश्रण भी नाक की बंदी को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालकर उसका रस निकाल लें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं।
यह मिश्रण न केवल नाक की बंदी दूर करता है बल्कि शरीर की रक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है।
अदरक में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सूजन को कम करते हैं, जबकि शहद में मौजूद कीटाणुनाशक गुण संक्रमण से राहत दिलाते हैं।
#4
नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें
नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और नाक की बंदी में राहत मिलती है।
इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर तैयार करें और इससे गरारे करें। इससे गले की जलन कम होती है और नाक की बंदी में भी राहत मिलती है। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार करने से जल्दी फायदा होता है और आपको आराम मिलता है।
#5
नींबू का रस पिएं
नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है।
इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे न केवल नाक की बंदी दूर होगी बल्कि शरीर में ऊर्जा भी मिलेगी।
इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप नाक की बंदी की समस्या से जल्दी राहत पा सकते हैं।