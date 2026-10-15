बंद नाक को खोलने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे

बंद नाक होने पर आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगी राहत

लेखन अंजली 06:00 am Oct 15, 202606:00 am

क्या है खबर?

नाक का बंद होना एक आम समस्या है, जो किसी भी मौसम में हो सकती है। यह समस्या खासकर सर्दियों में अधिक होती है, जब ठंड के कारण नाक की झिल्ली सूज जाती है और बलगम बढ़ जाता है। इस लेख में हम कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप जल्दी राहत पा सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य रख सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप बिना किसी दवा के समस्या का समाधान कर सकते हैं।