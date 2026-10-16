रजनीकांत का वर्कआउट रूटीन और डाइट (तस्वीर: एक्स)

रजनीकांत 75 की उम्र में भी कैसे हैं इतने फिट? जानें उनका वर्कआउट रूटीन और डाइट

लेखन सयाली 11:39 am Oct 16, 202611:39 am

क्या है खबर?

रजनीकांत केवल तमिल इंडस्ट्री के ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं। वह 75 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से लोगों को प्रेरित करते हैं और अपनी फिल्मों में शानदार एक्शन सीक्वेंस देकर धड़कनें बढ़ाते हैं। इसका श्रेय उनके अनुशासन, वर्कआउट रूटीन और डाइट को जाता है। अब तमिल अभिनेत्री मिर्ना मेनन ने रजनीकांत के वर्कआउट रूटीन और डाइट का खुलासा किया है, जिनका पालन करके आप भी फिट रह सकते हैं।