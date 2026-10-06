सर्दियों में होने वाली आम समस्याओं के लिए हैं ये 5 घरेलू नुस्खे, ऐसे आजमाएं

सर्दियों में खांसी होना भी आम बात है। इससे राहत पाने के लिए शहद और नींबू का मिश्रण बहुत असरदार हो सकता है।

इसके लिए एक चम्मच शहद में आधी चम्मच नींबू का रस मिलाकर खाएं या गर्म पानी में मिलाकर पिएं। यह मिश्रण आपकी खांसी को कम करता है और गले को आराम पहुंचाता है।

इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप सर्दियों की समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं।