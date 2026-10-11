घर पर स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाने का तरीका

घर पर स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाने के लिए अपनाएं ये आसान स्टेप्स

लेखन अंजली 10:01 am Oct 11, 202610:01 am

क्या है खबर?

पापड़ी चाट एक स्वादिष्ट और कुरकुरी स्नैक है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह चाट खासतौर से गर्मियों में बनाई जाती है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले सामग्री ताजे और सेहतमंद होते हैं। इस चाट की खासियत इसकी कुरकुरी पापड़ियों और मसालेदार चटनी में है। आइए आज हम आपको घर पर पापड़ी चाट बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।