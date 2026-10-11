घर पर स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाने के लिए अपनाएं ये आसान स्टेप्स
क्या है खबर?
पापड़ी चाट एक स्वादिष्ट और कुरकुरी स्नैक है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह चाट खासतौर से गर्मियों में बनाई जाती है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले सामग्री ताजे और सेहतमंद होते हैं। इस चाट की खासियत इसकी कुरकुरी पापड़ियों और मसालेदार चटनी में है। आइए आज हम आपको घर पर पापड़ी चाट बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।
स्टेप-1
पापड़ियां बनाने का तरीका
पापड़ियां बनाने के लिए आपको बेसन, अजवाइन, नमक और पानी की जरूरत होगी।
बेसन में अजवाइन मिलाकर उसे पानी से गूंथ लें ताकि एक नरम आटा तैयार हो सके। अब इस आटे को छोटी-छोटी गोल आकार में बेल लें।
इसके बाद इन्हें धीमी आंच पर गर्म तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। तली हुई पापड़ियों को एक प्लेट में निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
स्टेप-2
आलू भरने की विधि
आलू भरने के लिए आपको उबले हुए आलू, हरी मिर्च, नमक, धनिया पत्ती और नींबू का रस चाहिए। उबले हुए आलू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब एक बर्तन में इन टुकड़ों को हरी मिर्च, नमक और नींबू के रस के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद आपका आलू भरने के लिए तैयार हो जाएगा।
स्टेप-3
चटनी बनाने का तरीका
पापड़ी चाट के लिए आपको 3 प्रकार की चटनियों की जरूरत होगी, जो कि हरी चटनी, इमली की चटनी और दही है।
हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और नमक को मिक्सर में डालकर पीस लें।
इमली की चटनी बनाने के लिए इमली, गुड़, लाल मिर्च पाउडर और नमक को मिक्सर में डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। दही के लिए दही को अच्छे से फेंटें।
स्टेप-4
चाट को अंतिम रूप कैसे दें?
अब बारी आती है चाट को अंतिम रूप देने की। सबसे पहले एक प्लेट में तली हुई पापड़ियों को रखें, फिर इसके ऊपर उबले हुए आलू का मिश्रण डालें।
इसके बाद ऊपर से हरी चटनी, इमली की चटनी और दही डालें। अंत में इस पर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। आपकी स्वादिष्ट पापड़ी चाट तैयार है। इसे तुरंत परोसें ताकि इसका कुरकुरापन बना रहे।